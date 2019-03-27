"Россия должна убраться!" Трамп поставил Путину жесткий ультиматум

Президент США Дональд Трамп потребовал от России убраться из Венесуэлы.

Такое заявление он сделал во время встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, передает Reuters.

"Россия должна убраться", — сказал Трамп. При этом он не исключил силовое решение ситуации, ответив, что рассматриваются все варианты.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах, из-за которого ранее парламент Венесуэлы уже объявлял в стране режим чрезвычайного положения.

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