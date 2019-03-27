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"Россия должна убраться!" Трамп поставил Путину жесткий ультиматум

14.1тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп потребовал от России убраться из Венесуэлы.

Такое заявление он сделал во время встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, передает Reuters.

"Россия должна убраться", — сказал Трамп. При этом он не исключил силовое решение ситуации, ответив, что рассматриваются все варианты.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах, из-за которого ранее парламент Венесуэлы уже объявлял в стране режим чрезвычайного положения.

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Персоны
Дональд ТрампХуан Гуайдо
Место
Венесуэла
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Федоров Федор
Федоров Федор
Меня просто поражает беспросветная тупость подхрюкивающих вислоухих.Ну вот у них же перед глазами примеры "революций годности" последних десятелятей,которые произошли при прямом участии США .Ирак,Ливия,Сирия,"арабская весна".....Майдан 2014.Ну в какой из этих стран стало лучше после этого?Но вислоухие продолжают подхрюкивать одобрительно в пользу переворота в Венесуэле.
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Д Алексей
Д Алексей
Федоров Федор, а тебя не поражает продавать в год полезных ископаемых на 500 млрд уе и при населении 140 млн более 20 млн живёт за чертой бедности?? Ну ты и ебанутое ... Ну а насчёт страны Украина в которой я живу, как закончим войну на востоке с гопниками РФ, жизнь улучшим населения в разы в отличие от мордора рф
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Полковник ФСБ Герой России Дональд Джонович Трамп снял пешку с доски... Голос Капеляна за кадром:"Вот и узнаем, что Путину дороже. Крым, или Венесуэла..?" "Хе-хе",- подумал Путин.
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Д Алексей
Д Алексей
Хуйло должен сказать трампу как Янукович - меня кинули как ЛОХА .. ахахахахха
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Федоров Федор
Федоров Федор
Д Алексей, согласен,тебя кинули,как лоха.Всего лишь за печенки.Ведь больше ничего осязаемого ты не получил.
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