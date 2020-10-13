Трамп после болезни станцевал перед избирателями. Видео

Президент США Дональд Трамп впервые после болезни COVID-19 выступил перед своими избирателями в Сэнфорде, штата Флорида, а затем станцевал перед ними.

Видеозапись с его танцем под известную песню YMCA в исполнении группы Village People опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Глава государства заявил, что он рад вернуться в свой родной штат. Также он сказал, что чувствует себя замечательно и готов всех расцеловать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом. В тот же день его госпитализировали.

Президента США выписали 6 октября, а уже 11 числа врач Трампа заявил, что глава государства больше не заразен и не представляет опасности для окружающих.