Трамп после болезни станцевал перед избирателями. Видео

Президент США Дональд Трамп впервые после болезни COVID-19 выступил перед своими избирателями в Сэнфорде, штата Флорида, а затем станцевал перед ними.

Видеозапись с его танцем под известную песню YMCA в исполнении группы Village People опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Глава государства заявил, что он рад вернуться в свой родной штат. Также он сказал, что чувствует себя замечательно и готов всех расцеловать.

Pause the dancing Trump video at 13 seconds and look next to the stage.



There’s a second Trump. pic.twitter.com/NSF2AtUzWK