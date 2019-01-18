Дональд Трамп 19 декабря написал в Твиттере о намерении вывести из Сирии 2,2 тыс. военнослужащих США, чем всех взбудоражил и лишил сна обитателей Кремля. Никто не мог долго понять – Трамп шутит или он это серьёзно, а Госдеп и Пентагон три дня давали самые уклончивые ответы.

Когда 24 декабря в отставку ушёл глава Пентагона Джеймс Мэттис, то стало понятно: Трамп пошутил серьёзно, основательно и с рядом последствий, часть из которых уже очевидна, а другая проявится позже.

Дональд Трамп

Самый очевидный результат "шутки" Трампа – тихая капитуляция ИГИЛ, организации, созданной в России. К 19 декабря дела "халифата" как для осажденной крепости обстояли очень неплохо. Он перешёл в активные контратаки и увеличил полоску своих владений за Евфратом в 2 раза – с 30 до 50 км. "Халифат" явно получил подкрепления и боеприпасы, и не с неба от Аллаха, а с подконтрольного РФ правого берега. Но после записи Трампа в Твиттере "халифат" стал неожиданно отступать и сдуваться как шарик.

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ИГИЛ 20 декабря отступил на 2,5 км от города Хайян, где до того шли упорные бои, а к 24 декабря ещё на 5 км и сдал Коалиции "дорогу жизни" – железнодорожный мост через Евфрат. К 30 декабря он отступил здесь ещё на 3 км, а на южном конце его владений в тогда же начались бои за ещё один мост – последнюю "нить жизни" для халифата. В этот день Трамп заявил, что передумал и решил замедлить вывод войск из Сирии. В результате к 3 января ИГ сдал "нитку жизни" почти без боя, притом, что в октябре-ноябре за неё шли ожесточённые бои и "халифат" его то терял, то возвращал. На севере к 7 января ИГ сдал ещё 5 км зоны сплошной застройки, а к 14 января – ещё 2 км с поселком Ал-Улайят. К 17 января полоса владений "халифата" сократилась до 6 км в длину и 5 км в ширину.

Причина таких метаморфоз с ИГ – "шутка" Трампа в Твиттере.

Когда в Кремле поняли, что Трамп шутит всерьёз и таки намерен вывести войска, то прекратили снабжать ИГ, и он стал сдуваться и отступать. Это напоминает ситуацию времён битвы за Ракку, когда в Москве осознали, что Коалиция одолевает ИГ, и чтобы она не заняла масштабно правый берег Евфрата, русские тоже начали активные боевые действия против него. Картина была контрастной.

Если на левом берегу и везде, где ИГ сталкивался с Коалицией, он оказывал ей упорное сопротивление, то на правом берегу он почти без боя сдавал армии Асада одну позицию за другой. В результате асадисты продвигались быстрее, чем силы Коалиции. Теперь эта картина повторилась на левом берегу, но Коалиция продвигалась медленней из-за того, что зона боевых действий – это сплошь застроенная территория, и в отличие от русских силы Коалиции проделывают глубинную "зачистку", что требует времени.

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Трамп – это первый человек в истории, который посредством поста в Твиттере выиграл сражение. Таков первый результат его "шутки", которая очень понравилась Москве. Там поняли: это не фикция, как уходы Путина из Сирии, и решили "слить" плацдарм ИГ на левом берегу Евфрата, чтобы Трамп побыстрее вывел войска. Трамп этим добился для США минимум двух вещей: закончил разгром ИГ на левом берегу и прекратил нытьё Кремля о якобы незаконном пребывании американцев в Сирии. За это Аллах послал уже 25 декабря Трампу бонус в виде обращений курдов и арабов за Евфратом с предложением к американцам остаться. В сознании их произошла тектоническая подвижка – зауважали США и возненавидели Россию, несмотря на 50 лет культивирования антиамериканизма семьей Асада.

29 декабря бонус получил и Эрдоган в виде указа Минсельхоз РФ об увеличении в 2019 г. квоты закупок помидоров в Турции с 50 тыс. до 100 тыс. тонн. В Москве решили, что после ухода американцев Эрдоган станет главным по Сирии, и поспешили задобрить его, сделав уступку в двухлетней "помидорной войне". Но этот указ ещё должен одобрить Медведев и Кремль может дать "задний ход", если Эрдоган 23 января не договорится с Путиным по Идлибу.

Украина тоже уже получила один бонус в виде турецких беспилотников. Эрдоган ещё раз дал понять Кремлю: Турция – ровня России, и в отношении неё непозволительно то высокомерие, с которым Москва смотрит на всех соседей. Эрдоган сознательно укрепил свои позиции перед переговорами 23 января. Второй, намечающийся бонус для Украины, – после вывода войск из Сирии администрация Трампа сможет уделять больше времени и ресурсов ситуации в Приазовье и в Крыму.

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В Белом доме решили, что Сирию уже можно оставить на попечение Турции и других заинтересованных стран, а США пришло время вплотную заняться Россией. Очень похоже, что подрыв смертницы в Манбидже 16 января возле американского патруля – это провокация одной из "башен" Кремля, несогласной с линей партии, и надеющейся таким способом сорвать или отсрочить вывод войск США.

Уход войск США настолько кардинально меняет ситуацию в Сирии, что среди "башен" Кремля нет единого мнения – этому надо радоваться или печалиться. В растерянности даже эксперт по внешнему миру – Лавров, который не знает какую линию поведения в такой ситуации рекомендовать Шойгу и всему сообществу силовиков, управляющему РФ.

Ведомство Лаврова вполне могло бы представить уход США как своё великое достижение и требовать премий, – наконец, добились, но оно месяц уныло молчит и бурной радости ни в МИД, ни в российских СМИ по этому поводу нет. Американцы уходят, но в Москве никто не кричит: "Всё, теперь Сирия наша и только наша!". Причиной отнюдь не Курилы и не новогодние праздники.

Уход США освобождает "площадку" в Сирии для других акторов, чьи "акции" теперь резко возрастают, а Москва лишается возможности тянуть старую "песню о главном", – о борьбе с американским империализмом. Вместо неё Москве придётся сочинить на ходу много новых "песен о главном", и настолько много, что они рискуют не уместиться в головах россиян.

Прежде всего, песнь о войне с Турцией, на грань с которой РФ чуть не поставили в первые дни января министерство Шойгу и Асад.

25 декабря отряды Асада бодро вошли в поселок Мюнбич (Арима) с населением около 3 тыс. человек, который с 2016 г. контролирует отряд Курдской рабочей партии (КРП). Ничего особо сверхъестественного не произошло. В 2016 г. асадисты и россияне уже входили и стояли не только в Ариме, но и гораздо дальше неё в правобережном районе Манбидж на линии между турками и КРП. Отряды КРП оттуда не уходили и рядом стояли ещё и американцы с французами.

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Входили по приглашению полевых командиров КРП как защита от возможной атаки турок. Асадисты и россияне постояли там с полгода и ушли, сдав позиции американцам. Курды в районе Манбидж составляют 10% населения, но он важен для КРП как плацдарм на правом берегу Евфрата для наступления на Африн, чего турки им позволить не хотят по понятным причинам.

В итоге в 2016 г. командиры КРП решили, что американцы лучшая защита от турок, чем россияне с Асадом, и попросили тех уйти. Сейчас местный командир КРП в Ариме повторил этот ход, но на этот раз все сказали асадстам и присоединившимся к ним россиянам, что дальше Аримы лучше не ходить, могут быть неприятности.

На этом инициатива Асада по захвату всего района Манбидж, поддержанная местным российским командованием, закончилась. Американцы на более высоком уровне сказали Москве: "Мы ещё из Манбиджа" не ушли, и инициативный командир получил приказ от Шойгу в этом направлении пока не рыпаться. Сам Шойгу решил "прощупать" турок и Идлиб. С 9 по 12 января авиация РФ активно бомбила несколько поселков в Идлибе. На это глава Госдепа Майкл Помпео уже 10 января заявил: США готовы к продолжению боевых действий в Сирии и не только против ИГИЛ. Турки в Идлибе на наблюдательных пунктах угрюмо смотрели на русские самолеты, которых там быть не должно, и думали, как это прекратить. Сделали три хода.

Первый, превентивный, начали ещё с 4 января, закрывая в Идлибе офисы и разоружая отряды "Комитета освобождения Шама", бывшая "Ан-Нусра", которую Москва объявила террористической организацией, достойной полного уничтожения, так как та тоже хочет полностью уничтожить Асада как террориста и врага Аллаха. Москва наличием таких отрядов в Идлибе оправдывает свои бомбардировки его населённых пунктов. Эрдоган не однажды успокаивал Москву, если вам эти парни не нравятся, то не проблема, мы с ними сами разберёмся, и это не причина ровнять с землёй поселки Идлиба. Чем демонстративно с 4 января турки и занялись, а 13 января даже арестовали в самой Турции двух человек, собиравших деньги на войну "Комитета" с Асадом.

Второй ход – информационный. Информагентство "Анадолу", близкое к Эрдогану, 8 января опубликовало статью с подробной статистикой с 2015 г. о погибших и раненных сирийцах от бочковых бомб России и Асада. Отдельным разделом прошли жертвы 2018 г. по каждому из городов, с указанием числа женщин и детей среди них.

Сами бочковые бомбы были раскритикованы как варварское оружие, так как представляют собой бочки, наполненные взрывчаткой с детонатором, который взрывается при ударе о землю. Систем управления и прицеливания они не имеют, бомбометание ведётся по-русски "на глазок" – по третьей заклёпке под сапогом лётчика. Их достоинство – простота и дешевизна. Одна бомба стоит от 200 до 500 долларов, в зависимости от цены и массы взрывчатки. Никаких высоких технологий, но вероятность попадания в цель очень низкая. Эффект даёт только массовый сброс таких бомб в одной точке. Технология времён Второй мировой войны.

Фактически турецкие СМИ начали компанию о женщинах и детях, варварски убитых русскими в Сирии, о чём не пишут российские СМИ, но с удовольствие смакуют, когда от точных бомб американцев гибнет гражданское население.

Третий ход – турки увеличили численность своей военной техники в Идлибе, и что ново – 13 января провели военные учения в провинции Хатай прямо у границы с Латакие, подконтрольной Асаду. Москве недвусмысленно дали понять, границу можно перейти, а от неё всего 40-50 км до базы в Хмейиме. Есть даже повод – ещё Асад-старший говорил, что Хатай – это незаконно отторгнутая после распада Османской империи сирийская провинция, которую надо вернуть, и генералы Асада-младшего это иногда повторяют, поглядывая многозначительно на старшего русского брата.

Кремлёвских три турецких хода насторожили и Шойгу попросили свернуть полёты над Идлибом, что тот и сделал, – с 14 января бомбардировки прекратились. Насторожили и новые, а также старые "игроки", потянувшиеся в Сирию после "шутки" Трампа.

К новым относятся монархии Катара, Бахрейна и Объединённых арабских эмиратов, которые к 13 января дружно решили восстановить дипотношения с Асадом и полёты своих авиакомпаний в Дамаск.

Монархии Персидского или Арабского залива, смотря с какого берега на него смотреть, похоже, решили взять Асада на перевоспитание, и сделать из него либерального правителя по своему образу и подобию и за свой счёт. Они готовы дать Асаду деньги и так, и в кредит, если он согласится на либерализацию режима. Это похоже на политику МВФ, – мы дадим вам льготные кредиты, доступ к технологиям и ещё кое-что, при условии, что вы свою автократию начнёте переделывать в демократию. Арабские монархи на глазах изумлённой Москвы нагло пытаются перекупить у неё Асада. У российских силовиков от этого округляются глаза и возникает немой вопрос: за что мы мешками проливали кровь? Силовики начинают косо взирать на Лаврова, и вопрошать: слышь, эксперт грёбанный, ты чё, этого предвидеть не мог?

В Тегеране тоже уловили эти новые веяния и 16 января командование шиитского ополчения в Ираке заявило, что хочет зайти в Сирию на глубину в 70 км, чтобы добить ИГ окончательно и бесповоротно. В пустыне южнее Дейр-эз-Зора он ещё есть. Ополченцы также сообщили, что мнение правительства Ирака по этому поводу им неинтересно. Если в Багдаде этот поход одобрят – хорошо, нет – тоже не трагедия, так как финансировать и политически прикрывать его будет Тегеран. "Стражи исламской революции" решили, что они тоже не для того проливали кровь, чтобы арабские шейхи давали советы и деньги Асаду.

16 января ещё один неприятный сюрприз Кремлю преподнесли сирийские курды. В начале января они передали Асаду свои предложения о мире и автономии. Но теперь до всех курдских партий дошло, что Асада лучше вообще игнорировать, чтобы арабы из Союза демократических сил перестали их подозревать в измене революции, а угрозу вторжения Эрдогана для разборок с КРП можно снять при помощи ООН. Сделав это открытие, курдское командование 16 января заявило о намерении обратиться к ООН, чтобы там одобрили размещение в полосе глубиной в 20 км вдоль турецко-сирийской границы международных войск вместо уходящих американцев. Теоретически такой вариант приемлем и для Эрдогана, за исключением района Манбиджа, но и по нему можно договориться.

Можно не сомневаться, когда курды приедут в Нью-Йорк в ООН с этим предложением, то его чиновники будут в восторге. Генассамблея ООН большинством голосов его тоже поддержит, но представитель РФ в Совете Безопасности наложит на него "вето". После этого в ООН возникнет очередной кризис с перспективой лишения РФ права "вето" и реформирования самой ООН. Можно не сомневаться, что в это время в Нью-Йорк приедет и Порошенко, чтобы лично напомнить о давней просьбе Украины к ООН о миротворцах, чем усугубит для Кремля всю ситуацию. Делегация Японии предсказуемо на этом фоне поставит ребром вопрос о Курилах, если 22 января Путин на встрече с Абэ в Москве не скажет публично, что вернет их Японии в этом году.

Подозреваю, что умные люди в ведомстве Лаврова все эти моменты уже просчитали и более детально описали шефу, а также тому, кого готовят на его место. Теперь в МИД РФ уныло думают, что со всем этим делать, а сообщество силовиков угрюмо думает, что делать с Лавровым и с МИД. Вариантов в отношении Лаврова много – от разоблачения как агента ЦРУ до ухода на пенсию и инфаркта, как составной части по перезагрузке всех публичных лиц в Кремле. Без серьёзного апгрейта правительства в этом году им уже не обойтись.

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