Трамп попал в скандальную ситуацию в конгрессе США. Видео инцидента

В конгрессе США произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Трамп отказался пожать Пелоси руку. Та в ответ во время ежегодного обращения к нации главы США порвала копию текста его речи. Об этом сообщает Reuters. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

После инцидента, видео которого разлетелось по миру, Пелоси заявила журналистам, что это было "самое учтивое, что она могла сделать, учитывая имевшиеся альтернативы".

Watch President Donald Trump snub top Democrat Nancy Pelosi's outstretched hand, while Pelosi rips apart a copy of his remarks at the #SOTU. More from #SOTU2020: https://t.co/BtbhUuvE1S pic.twitter.com/6HVR2SpinD