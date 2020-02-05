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7 февраля • обновлено в 07:32
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Трамп попал в скандальную ситуацию в конгрессе США. Видео инцидента

4.6т
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В конгрессе США произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Трамп отказался пожать Пелоси руку. Та в ответ во время ежегодного обращения к нации главы США порвала копию текста его речи. Об этом сообщает Reuters. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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После инцидента, видео которого разлетелось по миру, Пелоси заявила журналистам, что это было "самое учтивое, что она могла сделать, учитывая имевшиеся альтернативы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США демократы призвали проголосовать за импичмент Трампа.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Трамп, выступая в конгрессе, пообещал установить американский флаг на Марсе. -Разве он поместится на такой маленькой шоколадке?
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