Трамп пообещал вакцину от коронавируса до выборов в США

Президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от коронавируса может появиться до выборов главы государства, которые назначены на 3 ноября.

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Это намного раньше, чем прогнозировали эксперты, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос ведущего радиопрограммы Джеральдо Риверы, о том, когда может быть готова вакцина, президент сказал: "Раньше, чем конец года".

Трамп уточнил, что имеется ввиду раньше 3 ноября. "Я думаю, что да, возможно раньше", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти США прогнозировали появление вакцины от COVID-19 до конца 2020 года. В Белом доме поставили цель к указанному времени обеспечить 300 миллионов доз.

По словам президента Дональда Трампа, в первую очередь вакцину будут доставлять пожилым американцам, а для этого намерены использовать военнослужащих.