Трамп помиловал индейку по кличке Корн. Фото и видео

Президент США Дональд Трамп 24 ноября помиловал индейку по кличке Корн (кукуруза) накануне Дня благодарения.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, опубликовав также видео своего выступления на церемонии, которая проходила возле Белого дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Дональд и Мелания Трамп на церемонии помилования индейки.

"От имени всей семьи Трампом я хочу пожелать каждому американцу здорового и счастливого Дня благодарения! Сегодня мы собрались в Розовом саду, чтобы продолжить любимую ежегодную традицию: официальное помилование президентом (индейки)", – написал он.

Трамп помиловал индейку Корн.

"Корн, я дарую тебе полное помилование", – приводит его слова с церемонии ABC.

Несмотря на то, что глава государства обратился только к одной индейке, традиционно жизнь даруют двум. Кличка второй – Коб (початок).

Обоих индеек привезли из Уолкота штат Айова, до церемонии их содержали в отеле Willard Intercontinental.

Трамп провел церемонию помилования индейки. Twitter BuzzFeed

Первым президентом США, помиловавшим индейку, стал Джон Кеннеди. Это произошло в 1963 году.

Сама традиция чествования индейки берет свое начало с 1947 года, когда птицу подарили тогдашнему президенту Гарри Грумэну.

День благодарения американцы отмечают каждый четвертый четверг ноября. В 2020 году он приходится на 26 ноября. Более подробную историю праздника читайте в материале OBOZREVATEL.