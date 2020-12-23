Трамп помиловал фигурантов дела о "российском вмешательстве" в выборы в США

Президент США Дональд Трамп помиловал 15 фигурантов дела в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.

Среди них обвиненный в даче ложных показаний экс-сотрудник предвыборного штаба американского лидера Джордж Пападопулос и адвокат Алекс ван дер Зваан. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Трамп полностью помиловал Джорджа Пападопулоса… Примечательно, что Мюллер в своем отчете заявил, что не обнаружил доказательств сговора в связи с попытками России вмешаться в выборы. Тем не менее группа спецсоветника все же предъявила г-ну Пападопулосу обвинение в этом преступлении, связанном с процессом", – указано в заявлении.

Подчеркивается, что помиловал президент и Алекса ван дер Зваана. Адвокат был осужден за ложь следователям по поводу контактов с чиновником в предвыборной кампании 2016 года.

"Алекс ван дер Зваан, нидерландский зять российского миллиардера Германа Хана. Он был приговорен к 30 дням тюремного заключения и штрафу в размере $20 тысяч за ложь следователям спецпрокурора США Роберта Мюллера о контактах с официальным лицом кампании Трампа 2016 года", – говорится в сообщении.

Среди помилованных также два экс-представителя Республиканской партии: Дункан Хантер, который признал себя виновным в злоупотреблении средствами предвыборной кампании, и Крис Коллинз, осужденный за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и лжи ФБР.

Всего Трамп объявил о помилованиях 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще пяти. Имена остальных: Альфонсо Коста, Альфред Ли Крам, Кристал Муньос, Тынис Николь Холл, Джудит Негрон, Стив Стокман, Игнасио Рамос, Хосе Компеан, Николас Слаттен, Пол Слау, Эван Либерти, Дастин Херд, Велдон Ангелос, Филип Лайман, Отис Гордон, Филип Эсформес.

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