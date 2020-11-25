Трамп помиловал экс-советника Флинна, вравшего ФБР о контактах с Россией

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который признался, что врал ФБР о своих контактах с российским послом.

В среду, 25 ноября, глава государства написал в Twitter, что у семьи генерала будет "фантастический" День благодарения.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет фантастический День благодарения", – отметил Трамп.

Twitter Дональда Трампа.

В свою очередь Флинн прокомментировал это решение стихом из Библии (Иремия 1:19), в котором сказано: "Они будут воевать против тебя, но не одолеют, потому что я с тобой и спасу тебя, – возвещает Господь".

Twitter Майкла Флинна.

Как отмечает ВВС. Флинн является самым высокопоставленным бывшим членом администрации Трампа, которому удалось избежать наказания.

Напомним, что он был четвертым представителем предвыборной команды Трампа, против которых велось расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря 2017 года спецпрокурор США выдвинул официальные обвинения Майклу Флинну. по подозрению в даче ложных показаний ФБР относительно его контактов с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. По данным следствия, Флинн скрыл информацию о том, что обсуждал с Кисляком санкции США против России. Вскоре Флинн признался, что действительно врал.

В марте 2020 года стало известно, что Министерство юстиции США прекратило уголовное дело против Флинна, которое было открыто для проверки расследования в отношении генерала.

В июне апелляционный суд полностью закрыл дело, поставив точку в этом резонансном расследовании.