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Трамп помиловал экс-радника, осужденного по "российскому делу"

Марина Погорилко
Мир
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Трамп помиловал Роджера Стоуна

Трамп помиловал Роджера Стоуна.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым помиловал бывшего советника Роджера Стоуна. Он был приговорен к 40 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу по уголовному делу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Стоуна в США считают жертвой обмана России, а обвинения против него результатом безрассудства и попыткой создать ложное впечатление о преступности, что скрывается на поверхности.

"Мистер Стоун, как и каждый американец, заслуживает справедливого судебного разбирательства и любой возможности оправдать себя в суде. Президент не хочет вмешиваться в его усилия, направленные на это. В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор. Роджер Стоун уже и так сильно пострадал. К нему относились очень несправедливо, как и многим другим фигурантам этого дела. Роджер Стоун теперь свободный человек", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СШАДональд Трамп
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