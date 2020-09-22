Трамп похвастался "супер-пупер" ракетами и оговорился. Видео

Алексей Титофф Мир 10:37, 22.09.2020 Обновлено: 10:45, 22.09.2020

Президент США Дональд Трамп сказал, что называет гиперзвуковые ракеты "супер-пупер" для простоты понимания.

"Это гиперзвуковые ракеты. Я их называю "супер-пупер", поскольку людям это легче понять, чем гиперзвуковые", – сказал глава Белого дома во время выступления перед американцами.

Добавим, что Трамп также оговорился, назвав гиперзвуковые ракеты "гидрозвуковыми".

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают "супер-пупер ракету", которая быстрее аналогов в 17 раз. Он подчеркнул, что новейшие гиперзвуковые ракеты с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров.

Позже Трамп обвинил Россию в похищении технологии гиперзвукового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин заявил, что его страна обладает современным оружием, которого "нет ни у кого в мире" – ракетный комплекс "Авангард".

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