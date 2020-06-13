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13 июня • обновлено в 22:44
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Трамп похвастался "самой быстрой в мире" ракетой США

2.3т
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров.

Об этом он рассказал, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Трампа, ракета движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире. Он также рассказал о строительстве новых кораблей, реактивных истребителей, вертолетов, танков и реактивных ракет. Однако глава государства не уточнил, когда будет готова новейшая гиперзвуковая ракета.

Трамп похвастался "самой быстрой в мире" ракетой США

Трамп похвастался "самой быстрой в мире" ракетой США

Кадр из видео

В конце мая Трамп также объявил, что у США в скором времени появятся "величайшие вооружения" в истории.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения", — заявил Трамп.

По его словам, он уже ознакомился с разработками. Однако американский лидер не стал рассказывать, о каком типе новых вооружений идет речь.

В середине мая американский лидер заявлял, что страна создает "невероятную" военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства.

"Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз", — резюмировал Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с гиперзвуковой ракетой США произошло ЧП во время испытаний. Она чуть не улетела в свободный полет.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США Нью-Йорк
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