Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным, но напомнил о жесткости

Президент США Дональд Трамп считает, что у его страны "очень хорошие отношения" с Россией.

Об этом глава Белого Дома заявил на субботнем брифинге для журналистов, передает ТАСС. Трампу был задан вопрос о том, пытаются ли "противники Штатов" такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность

"Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой", – ответил Трамп.

"Я работал над этим с (президентом РФ Владимиром) Путиным и королем (Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом). Президент Путин вел себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку – прим.)", – добавил хозяин Белого дома.

Дональд Трамп

При этом он напомнил о санкциях, которые Вашингтон ранее вводил в отношении Москвы. "Никто не вел себя жестче по отношению к Путину, чем я. Посмотрите на санкции, посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу (проект "Северный поток – 2" – прим.), никто даже не знал о нем, я вскрыл это, и теперь все говорят о нем", – утверждал Трамп.

"Но в то же время у меня очень хорошие отношения с Путиным, я смог заключить сделку с Россией и Саудовской Аравией, а также с ОПЕК+", – добавил он. По словам Трампа, это соглашение спасет американскую нефтяную промышленность и рабочие места в Соединенных Штатах.

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