Трамп похвастался фото с Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп показал в сети совместное фото с фотомоделью и актрисой Ким Кардашьян.

О встрече американский президент сообщил в своем Twitter.

На снимке они запечатлены в Овальном кабинете: Трамп сидит за столом, при этом Кардашьян стоит у его правого плеча.

Глава США уточнил, что они обсуждали тюремную реформу и вынесение приговоров.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF