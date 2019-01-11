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Трамп похвастался новой скандальной "антискалолазной" стеной: фотофакт

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Президент США Дональд Трамп похвастался в сети фотографией стены на границе с Мексикой, что является одной из главных тем обсуждений среди американцев.

Пост в Twitter он опубликовал в ответ на обвинения в невыполнении предвыборных обещаний. Трамп отметил, что большой участок уже реконструировали и активно используют.

"Фейковые СМИ постоянно твердят, что мы не построили новую стену. Ниже секция, которую только завершили на границе. Антиальпинистская функция включена. Очень высокая, сильная и красивая!" – написал американский лидер.

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"Антискалолазная" стена

"Антискалолазная" стена

Напомним, ранее Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за разногласий внутри страны касательно безопасности границы. Сложившуюся ситуацию он назвал "гуманитарным кризисом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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