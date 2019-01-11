Трамп похвастался новой скандальной "антискалолазной" стеной: фотофакт

Президент США Дональд Трамп похвастался в сети фотографией стены на границе с Мексикой, что является одной из главных тем обсуждений среди американцев.

Пост в Twitter он опубликовал в ответ на обвинения в невыполнении предвыборных обещаний. Трамп отметил, что большой участок уже реконструировали и активно используют.

"Фейковые СМИ постоянно твердят, что мы не построили новую стену. Ниже секция, которую только завершили на границе. Антиальпинистская функция включена. Очень высокая, сильная и красивая!" – написал американский лидер.

"Антискалолазная" стена

Напомним, ранее Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за разногласий внутри страны касательно безопасности границы. Сложившуюся ситуацию он назвал "гуманитарным кризисом".

The Fake News Media keeps saying we haven’t built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О старте строительства стены было объявлено 1 августа 2018 года.

Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

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