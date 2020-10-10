Трамп похвалился помощью для Украины и "защитой" от России
Трамп заявил, что никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем он
Он добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от РФ были увеличены
Также президент США напомнил, что предоставил противотанковые комплексы Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что он, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, очень много сделал для Украины.
Как заявил он в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, его меры в отношении сдерживания России также существеннее.
"Никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем я. Я добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от России были увеличены. Я указал на проблему с газопроводом "Северный поток-2" и заявил Германии: вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России, что за сделку вы заключили?" – сказал Трамп.
Он добавил, что предоставил противотанковые комплексы Украине, в то время как администрация Обамы "поставляла туда подушки".
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.