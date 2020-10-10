Трамп похвалился помощью для Украины и "защитой" от России

Президент США Дональд Трамп считает, что он, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, очень много сделал для Украины.

Как заявил он в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, его меры в отношении сдерживания России также существеннее.

"Никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем я. Я добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от России были увеличены. Я указал на проблему с газопроводом "Северный поток-2" и заявил Германии: вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России, что за сделку вы заключили?" – сказал Трамп.

Он добавил, что предоставил противотанковые комплексы Украине, в то время как администрация Обамы "поставляла туда подушки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.