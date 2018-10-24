Трамп подтвердил возможность скорой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность того, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 11 ноября, в Париже на мероприятии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", - сказал глава Белого дома, комментируя свою запланированную поездку в Париж, передает Reuters.

Однако Трамп подчеркнул, что пока имеются только предварительные договоренности, и подготовкой встречи еще даже не занимались.

"Встреча еще не организована. Вероятно... это будет сделано", - добавил он.

Напомним, предыдущий раз Путин и Трамп проводили переговоры 16 июля в Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ выступил с предложением о встрече с Трампом во время переговоров с помощником американского лидера Джоном Болтоном.