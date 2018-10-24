МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Трамп подтвердил возможность скорой встречи с Путиным

1.9тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность того, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 11 ноября, в Париже на мероприятии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

"Я думаю, что, вероятно, мы встретимся", - сказал глава Белого дома, комментируя свою запланированную поездку в Париж, передает Reuters.

Однако Трамп подчеркнул, что пока имеются только предварительные договоренности, и подготовкой встречи еще даже не занимались.

Новости
Россия доигралась: Трамп пригрозил созданием ядерного арсенала

"Встреча еще не организована. Вероятно... это будет сделано", - добавил он.

Напомним, предыдущий раз Путин и Трамп проводили переговоры 16 июля в Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ выступил с предложением о встрече с Трампом во время переговоров с помощником американского лидера Джоном Болтоном.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Петька опять в пожмаканом пинджаке с карманами прилетит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Срочняком надо кого-нить травануть в Лондоне...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А вот с пьянью никто встречаться не хочет..Только прибалты....Путин и Трамп решат украинцы как вам жить А ваш удел...исполнять то что вам прикажут
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги