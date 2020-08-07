Трамп подписал указ о запрете TikTok: сервис признали угрозой для США

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok" и подобный указ о противостоянии "угрозе" китайского мобильного приложения WeChat.

Об этом информирует Белый дом. Согласно приказу, американские фирмы должны прекратить любые сделки с компаниями в течение 45 дней. Как отмечается, распространение в США мобильных приложений, созданных и принадлежащих китайским компаниям, "угрожает национальной безопасности, политике и экономике Соединенных Штатов".

В документе говорится, что TikTok автоматически забирает большое количество данных от пользователей, в том числе сведения о местоположении и историю поиска. В Белом доме считают, что такая ситуация может привести к тому, что Компартия КНР будет владеть персональными данными граждан США.

Американский лидер также обвинил сервис в цензуре контента, который противоречит установкам китайской компартии.

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