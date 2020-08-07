Трамп подписал указ о запрете TikTok: сервис признали угрозой для США

Трамп подписал указ о запрете TikTok.
Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok" и подобный указ о противостоянии "угрозе" китайского мобильного приложения WeChat.
Об этом информирует Белый дом. Согласно приказу, американские фирмы должны прекратить любые сделки с компаниями в течение 45 дней. Как отмечается, распространение в США мобильных приложений, созданных и принадлежащих китайским компаниям, "угрожает национальной безопасности, политике и экономике Соединенных Штатов".
В документе говорится, что TikTok автоматически забирает большое количество данных от пользователей, в том числе сведения о местоположении и историю поиска. В Белом доме считают, что такая ситуация может привести к тому, что Компартия КНР будет владеть персональными данными граждан США.
Американский лидер также обвинил сервис в цензуре контента, который противоречит установкам китайской компартии.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Трамп объявил, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.
3 августа Microsoft начала переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации Трампа запретить TikTok.
В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть, назвав ситуацию c TikTok открытым запугиванием.
Ранее в США заявили, что в ближайшие дни введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения.