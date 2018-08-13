Трамп подписал оборонный бюджет США: что получит Украина

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете страны на 2019 год на нужды национальной обороны.

Документ, размещенный на сайте Администрации американского президента, предусматривает общий объем "оборонной" сметы в размере $716 млрд.

В документе также предусматривается выделение Пентагону $250 млн для предоставления Украине оборонной помощи.

Как сообщили в Посольстве Украины в США, документ предусматривает поставки украинской армии летального вооружения.

Напомним, 27 июля Конгресс США принял оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. На летальное вооружение для ВСУ планируется потратить $50 млн. Также будет оказана помощь в вопросах кибербезопасности.