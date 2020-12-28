Трамп подписал бюджет США с помощью для Украины на $250 млн

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет своей страны на 2021 год. В нем заложено $290 млн на борьбу с влиянием Российской Федерации и $250 млн на помощь Украине. В частности, речь идет о поддержке Вооруженных сил Украины.

Еще $300 млн, согласно документу, планируется выделить для противодействия угрозам со стороны Китая. Что касается российского фактора, то показательно, что в американском бюджете четко указано недопущение финансовой поддержки инициатив, которые могут так или иначе помочь реализации стратегических планов России.

Еще одна особенность принятого Трампом бюджета – содействие развитию демократий в Европе, Евразии, Центральной Азии и, в частности РФ. Например, на нужды Центральной Европы в этой области будет выделено $20 млн. Они пойдут на программы борьбы за права меньшинств, решение проблемы антисемитизма, развитие независимых СМИ и тому подобное.

При этом акцентируется внимание на том, что денежная поддержка любых шагов, направленных на признание российской оккупации Крыма, недопустима.

Что касается экономических ограничительных мер против страны-агрессора, то в бюджете прописано, что Министерство торговли, Министерство юстиции и NASA не имеют права покупать у РФ, так же, как и у Китая, КНДР и Ирана, никаких информационных систем из-за высокого риска кибершпионажа с стороны этих государств.

Еще один рычаг давления на Россию – усиление санкционных ограничений против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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