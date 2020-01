"Ваша смелость вдохновляет": Трамп поддержал протесты в Иране

Глава США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые развернулись по меньшей мере в 6 городах страны после официального признания власти в сбивании украинского самолета Boeing 737.

Об этом президент написал на своей странице в Twitter в субботу, 11 января.

"Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами", – заявил Трамп.

"Ваша смелость вдохновляет", – добавил он. Отметим, что американский лидер публиковал свое сообщение на языке фарси.

Также Трамп написал, что "мир смотрит" на ситуацию в Иране. "Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета", – подчеркнул он.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.