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12 января • обновлено в 00:36
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"Ваша смелость вдохновляет": Трамп поддержал протесты в Иране

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Глава США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые развернулись по меньшей мере в 6 городах страны после официального признания власти в сбивании украинского самолета Boeing 737.

Об этом президент написал на своей странице в Twitter в субботу, 11 января.

"Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами", – заявил Трамп.

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"Ваша смелость вдохновляет", – добавил он. Отметим, что американский лидер публиковал свое сообщение на языке фарси.

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Коллаж

Также Трамп написал, что "мир смотрит" на ситуацию в Иране. "Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета", – подчеркнул он.

Напомним: митинги переросли в стычки с копами, и правоохранители применили силу и слезоточивый газ. Кроме того, силы безопасности Ирана открыли огонь по мирным демонстрантам перед университетом Амира Кабира. В ход пошли светошумовые гранаты.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент страны Хасан Роухани сообщил, что сожалеет о трагедии с самолетом и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Теги
протест разбился самолет МАУ
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