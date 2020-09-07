Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от окончания строительства газопровода "Северный поток-2" после инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Свою позицию по поводу “Северного потока-2” Трамп высказал во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что выступал против этого проекта и до истории с Навальным.

"Конечно, да", – сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он поддержать отказ от российского проекта после того, что случилось с Навальным.

Он отметил, что всегда выступал против “Северного потока-2”, поскольку "США защищают Германию от России".

"Да вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", – заявил он.

Также Трамп предположил, что Германия не готова отказаться от завершения строительства газопровода, поскольку находится в слабом положении.

"Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли, участвовавшие в строительстве "Северного потока-2". В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов.

4 сентября стало известно, что немецкие политики начали менять отношение к сотрудничеству с Россией и совместному проекту "Северный поток-2" после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Дональд Трамп на предвыборной встрече со сторонниками снова раскритиковал российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2". Он подчеркнул, что Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новенький газопровод".

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии ХДС Фридрих Мерц предложил на два года заморозить строительство "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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