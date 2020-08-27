Трамп по "украинскому примеру" позвал Байдена сдать кровь на наркотики
Президент США Дональд Трамп призвал своего главного оппонента на предстоящих выборах, кандидата от Демократической партии Джо Байдена пройти тесты на наличие в организме наркотических веществ перед их первыми дебатами в сентябре.
Сам он тоже решил сдать соответствующие анализы. Такое предложение американский лидер озвучил после выступления соперника на теледебатах Демократической партии, передает ВВС.
Отмечается, что Трамп "заметил изменение в поведении и оживление" Байдена. Он не представил никаких доказательств того, что тот может употреблять наркотики, но заявил, якобы "неплохо разбирается в этом". Команда Байдена еще не ответила на эти замечания.
"Не знаю, как он мог быть настолько некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а затем внезапно выступить против Берни. Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, это были нормальные, скучные дебаты. Знаете, ничего удивительного не произошло. И мы собираемся запросить проведение теста на наркотики, потому что нет никакого способа – вы не можете этого сделать", – высказался Трамп.
Многие СМИ в этом увидели отсылку к аналогичному поведению кандидатов на пост лидера Украины в 2019 году, когда пятый президент Петр Порошенко призвал пройти такую же медицинскую экспертизу своего оппонента Владимира Зеленского.
Однако известно, что еще в 2016 году в США Дональд Трамп предположил, якобы его тогдашняя демократическая соперница Хиллари Клинтон "накачивалась" перед дебатами, и предложил ей здать кровь на наркотики перед их последней встречей в прямом эфире. Тогда в штабе Клинтон отвергли его вызов.
Отметим, что у Трампа и Байдена намечаются трое дебатов. Они пройдут :в Кливленде, штат Огайо, 29 сентября; в Майами, Флорида, 15 октября; и Нэшвилл, Теннесси, 22 октября.
Трамп просил назначить дополнительные дебаты, но Комиссия отказалась. Затем он попросил, чтобы первые дебаты были проведены раньше в интересах проголосовавших досрочно, но снова безрезультатно. Позже 74-летний Трамп и 77-летний Байден обменялись шутками о том, что другой страдает слабоумием.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля 2019-го лидеры президентской гонки в Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли медицинскую экспертизу. В частности, оба кандидата сдали анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.