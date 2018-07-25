Трамп платил модели Playboy: опубликован компромат

В СМИ попала запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна, на которой глава Белого дома дает поручения о выплатах модели Playboy, заявившей о связи с ним.

В частности, пленку опубликовал телеканал СNN. На записи слышно, что после того, как адвокат говорит "нам придется заплатить" и упоминает "финансирование", Трамп упоминает платеж наличными.

Правда, из записи неясно, предлагает ли он заплатить наличными или отвергает это предложение.

В свою очередь Адвокат Trump Organisation Алан Футерфас опроверг, что Трамп предлагает заплатить наличными.

"Любой, кто знает что-либо о компании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных денег. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован", — подчеркнул юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что сотрудники ФБР изъяли у бывшего адвоката президента США Майкла Коэна запись его разговора с Дональдом Трампом о выплате экс-моделе Playboy Карен Макдугал, которая утверждает, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом.