Трамп планирует выдвинуть в Госдеп чиновницу украинского происхождения

Администрация президента США Дональда Трампа планирует выдвинуть на высокую должность в Государственном департаменте американского политического деятеля и эксперта по вопросам внешней политики с украинскими корнями Полу Добрянски.

"Администрация Трампа планирует номинировать Полу Добрянски, высокопоставленного дипломата во времена президента Джорджа Буша, на высокую политическую должность в Государственном департаменте", – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

Отмечается, что Добрянски является бывшим специальным посланником США в Северной Ирландии, а также заместителем госсекретаря страны по глобальным делам.

Предположительно, она может заменить Томаса Шеннона, который сейчас находится на второй позиции в Госдепартаменте. Он собирается уйти на пенсию.

Пола Добрянски J. Carrier / Bloomberg

В информагентстве добавили, что назначение Добрянски подчеркнет, насколько быстро Трамп и новоназначенный госсекретарь Майк Помпео заполняют руководящие структуры аппарата Госдепа.

Она работает сейчас старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде. Добрянски родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессный комитет Америки (УККА).

Как сообщал "Обозреватель", ранее Сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность Госсекретаря.