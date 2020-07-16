Неизвестно, сколько там наверху отмерили Трампу жизни, но уже очевидно, что за этот небольшой остаток времени он так и не сможет приобрести себе хоть немного скромности. В этот раз он сделал упор на том, что подписал распоряжение о введении санкций против Китая, и при этом задал риторический вопрос журналистам: "Кто больше меня выписывал Китаю санкций?" В данном случае Трампу даже в голову не может прийти простая мысль, что именно при нем все маргинальные режимы стали себя вести не просто борзо, но уже вызывающе.

От Ирана до Северной Кореи, от Москвы и до Пекина, все посылают США и Трампа с большей или меньшей степенью открытости. Ему не приходит в голову и то, что это – признак утраты субъектности. Уже все меньше кто-то обращает внимание на мнение США и Трампа лично, поскольку его мнение меняется в зависимости от его настроения или от того, заскочил ли мячик в лунку на поле гольфа с первого раза или с третьего. Ну а его угрозы скоро станут идентичными знаменитым угрозам Китая времен 70-х голов прошлого столетия. Звучит оно как "Последнее китайское предупреждение", которое Пекин практиковал в ООН. Суть этого мема сводилась к тому, что это нечто громкое и бестолковое.

К сожалению, Трамп перевел внешнюю политику в Твиттер и пока еще не добрался до Тик-Тока, где его жеманным кривляниям на публике – самое место. Надеюсь, наши читатели в США не подкинут ему эту идею, поскольку Госдепартамент попадет под сокращение за ненадобностью и масса людей останется без работы. Ведь на протяжении десятилетий, внешняя политика США выглядела совершенно иначе – широкая улыбка, минимум громких слов, а за кулисами – активные и жесткие действия, от которых у оппонентов волосы в жилах стояли дыбом.

Причем, характер действий был таким, что всем было понятно, что Штаты давно вычислили слабое место оппонента и очень долго держали его под прицелом, а ударили тогда, когда он дал повод. В основном, эти удары носили точный, короткий и сокрушительный характер. Именно это заставляло оппонентов оглядываться на мнение Штатов и более того – улавливать намеки и полутона в заявлениях официальных лиц США.

Более того, когда Штаты не артикулировали своей позиции по тому или иному острому вопросу, который для них был приоритетным, то это молчание воспринималось как нечто зловещее и грозное. А лица, которые были завязаны на такой проблеме, увеличивали штат своей охраны и резко сокращали свои передвижения. Делалось это на всякий случай, пока не станет понятной позиция Вашингтона.

До этого момента они обоснованно предполагали, что будет какое-то скрытое действие, на фоне которого и будет сделано соответствующее заявление. И была большая вероятность того, что фигурант его уже не услышит, поскольку к тому времени в его доме будет играть музыка, а сам он будет красоваться в гробу и в белых тапках.

Трамп же перевернул все с ног на голову. Из него высыпаются разноплановые и разноречивые заявления, как песок из дырявого мешка, а никаких действий, соразмерных заявлениям – нет. На последних месяцах своей каденции он перешел в категорию бесноватых и назойливых комиков, шутки которых тупы и предсказуемы. И вот в эту канву как раз и вписываются санкции, несоразмерные причине их введения, что переводит их в режим имитации.

Там, где нужны были действия, которые постоянно демонстрировали США, Трамп оперирует санкциями такого характера, что они вызывают удивление.

По сути, такого рода санкции – аналог "озабоченности" или "крайней озабоченности". В самом деле, они касаются запрета на въезд в страну ряда лиц. То есть, их поместили в Блэк лист, с которым большая часть этого контингента не столкнется по одной из двух причин. Они либо сами не поедут в страну, где их могут сцапать правоохранительные органы, либо у них имеется другая возможность посещения этих стран.

Особенно весело читать подобные санкции в отношении ГРУ в целом или отдельных руководителей и сотрудников этого органа. Это что же, шпионам запрещен въезд? А до этого не было проблем? Тем более, что большая их часть совершала поездки по подложным документам. Они даже знают, как обойти биометрию, если нужно.

То же самое и с экономическими санкциями. Под них попадают предприятия, которым они вообще ничего не меняют, либо просто вынуждают покупать то, что нужно у других продавцов, пусть оно и намного худшего качества. Но тем не менее, все эти санкции хоть и доставляют неприятности, но являются только сигналами недовольства, которые должны подтолкнуть объект санкционирования к отказу от неправильных действий и вынудить его поступать правильно.

Только вот именно такой тип санкций надо понимать не как ультимативный инструмент воздействия, а как самый первый, после словесных заявлений. По сути, они олицетворяют принцип: "Не делай этого, а то…" или "Поступай так, а то…". И вот если формула не дает понять той же Москве или Китаю, какое именно будет это "а то…", то в таком случае, предупредительные санкции не имеют никакого смысла. То есть, они не вынудят свихнувшегося деятеля вернуться во вменяемое состояние из-за отсутствия реального наполнения этой угрозы.

Но если эта самая жесткая форма намека не работает, и пациент не изменил характер своих действий, то намекать еще и еще, ровно таким же образом – бесполезно, поскольку он понял, что кроме таких намеков больше ничего и не будет. Более того, он понимает, что у инициатора санкций нет политической воли повысить ставки, если намек не понят или отвергнут.

А теоретически, продолжение может находиться как в области санкций, так и быть чисто военным мероприятием. О военном воздействии мы не станем рассуждать, поскольку тут все понятно, а вот невоенные методы воздействия тоже могут содержать в себе санкции. Но они уже не будут повторять алгоритм "намекающих" санкций, а будут действовать разрушительно и калечаще экономику оппонента, гарантированно вбивая его в острейший экономический кризис, ведущий к социальным потрясениям.

И такие санкции применялись не раз. Причем, для введения такого пакета санкций нет нужды перечислять физических и юридических лиц такого государства. Достаточно присвоить стране статус спонсора или источника терроризма и дальше все выстроится самым естественным образом.