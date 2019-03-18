Трамп перепостил статью о причастности НАБУ к дискредитации его избирательного штаба

Глава США Дональд Трамп перепостил в Twitter статью, в которой идет речь о том, что НАБУ якобы помогало штабу Хилари Клинтон дискредитировать Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.

В статье есть аудиозапись человека, с похожим на Артема Сытника голосом, который утверждает, что "помогал Хилари" в тех событиях. На это обратил внимание народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Так Трамп ретвитнул ссылку на статью, где рассказывается о выборах президента США в 2016 году.

"Речь идет о том, как тогдашние американские должностные лица использовали Национальное антикоррупционное бюро для того, чтобы нанести медиаудар по штабу Трампа в интересах его конкурентки Клинтон. В ссылке, которую распространил Трамп, есть аудиозапись человека, с похожим на Артема Сытника голосом, который утверждает, что "помогал Хилари" в тех событиях", — сообщил Луценко.

"Я считаю, нужно разогнать эту очень дорогую для украинских налогоплательщиков контору, которая утонула в коррупции и политических интригах. Также следует раз и навсегда забыть обо всех высокооплачиваемых "антикоррупционных активистах", которые тогда работали пиар-обслугой Сытника. Должен же кто-то ответить за обман общества", — подытожил Луценко.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник мог вмешиваться в избирательный процесс президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

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