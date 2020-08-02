Трамп передумал переносить выборы в США: Белый дом выступил с заявлением

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов главы государства, они пройдут 3 ноября, как и положено по американскому законодательству.

Такое заявление сделал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала CBS. Согласно американской конституции, исключительное право определения даты выборов принадлежит Конгрессу.

"Он (Дональд Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", – заявил он.

По его мнению, высказывание президента о возможном переносе даты волеизъявления указывало на несовершенство выборов по почте. Результат голосования, проведенного таким образом, придется высчитывать куда дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Он объяснил такую необходимость условиями введения всеобщего голосования по почте.