Трамп передумал переносить выборы в США: Белый дом выступил с заявлением
В Белом доме прокомментировали заявление Трампа о переносе выборов.
Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов главы государства, они пройдут 3 ноября, как и положено по американскому законодательству.
Такое заявление сделал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала CBS. Согласно американской конституции, исключительное право определения даты выборов принадлежит Конгрессу.
"Он (Дональд Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", – заявил он.
По его мнению, высказывание президента о возможном переносе даты волеизъявления указывало на несовершенство выборов по почте. Результат голосования, проведенного таким образом, придется высчитывать куда дольше.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Он объяснил такую необходимость условиями введения всеобщего голосования по почте.