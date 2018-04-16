Трамп передумал на счет санкций против России - СМИ

Президент США Дональд Трамп отсрочил введение новых антироссийских санкций.
По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на источники, ранее Трамп выразил недовольство советникам по национальной безопасности из-за официального объявления о санкциях. Американский глава это пояснил якобы тем, что они его не устраивают.
Чиновники в администрации президента США заявили, что новые экономические санкции серьезно рассматривались, но Трамп так и не дал окончательного согласия. Они считают, что президент США вероятнее всего не одобрит дополнительные ограничения без повода.
Помощники Трампа заявили, что слова постпреда США при ООН Никки Хейли о дате введения санкций является"ошибкой, которую нужно исправлять".
Тем временем, другая часть чиновников считает, что Хейли не могла ошибиться при озвучивании даты. Ведь она обсуждает с Трампом запланированные заявления перед телевизионным интервью.
Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что санкции все же будут введены в ближайшее время.
"Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем", - цитирует ее словам Rеuters.
Как сообщал "Обозреватель", 12 апреля Сандерс заявила, что Россия должна убедить Штаты в том, что не является врагом. Хейли, в свою очередь, заявила, что санкции будут введены 16 апреля.
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