Трамп передумал на счет санкций против России - СМИ

Президент США Дональд Трамп отсрочил введение новых антироссийских санкций.

По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на источники, ранее Трамп выразил недовольство советникам по национальной безопасности из-за официального объявления о санкциях. Американский глава это пояснил якобы тем, что они его не устраивают.

Чиновники в администрации президента США заявили, что новые экономические санкции серьезно рассматривались, но Трамп так и не дал окончательного согласия. Они считают, что президент США вероятнее всего не одобрит дополнительные ограничения без повода.

Помощники Трампа заявили, что слова постпреда США при ООН Никки Хейли о дате введения санкций является"ошибкой, которую нужно исправлять".

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Тем временем, другая часть чиновников считает, что Хейли не могла ошибиться при озвучивании даты. Ведь она обсуждает с Трампом запланированные заявления перед телевизионным интервью.

Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что санкции все же будут введены в ближайшее время.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем", - цитирует ее словам Rеuters.

Как сообщал "Обозреватель", 12 апреля Сандерс заявила, что Россия должна убедить Штаты в том, что не является врагом. Хейли, в свою очередь, заявила, что санкции будут введены 16 апреля.