Трамп отверг мирную передачу власти в США и озвучил ультиматум

Президент США Дональд Трамп отверг мирную передачу власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае своего поражения на выборах в 2020 году.

Так, на пресс-конференции в Белом доме 23 сентября Трампу задали вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти, на что американский лидер ответил, что этого якобы не будет, передает CNBC.

"Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа", – заявил президент. Речь идет о голосовании по почте, которое демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из-за пандемии.

Трамп ранее не раз заявлял, что итоги выборов в таком случае могут быть сфальсифицированы и само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за рубежа.

В случае отказа от голосования по почте "все будет очень мирно", сказал Трамп.

"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", – сказал американский лидер. По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".

Отметим, выборы президента США назначены на 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает нынешнего лидера страны от республиканцев Дональда Трампа на 9 процентных пунктов.