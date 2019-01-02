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Трамп отсрочил скандальное решение по Сирии: что произошло

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Президент США Дональд Трамп решил дать военным около четырех месяцев на вывод американского военного контингента из Сирии.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей администрации. "Трамп согласился дать около 4 месяцев на вывод 2 тысяч военных из Сирии. Этим он отказался от своего приказа две недели назад, что военных надо вывести в течение 30 дней", — сказано в статье.

Отмечается, что американский глава государства все-таки решил выводить войска медленно.

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США выводят свои войска из Сирии

США выводят свои войска из Сирии

EADaily

Трамп ранее жаловался на критику отставных генералов Стэнли Маккристала и Джона Келли, которые назвали его решение слишком импульсивным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии и о выводе своих войск из этой страны.

После этого украинский журналист Виталий Портников посоветовал Киеву осторожно относиться к Трампу, так как на него "положиться нельзя".

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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