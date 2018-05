Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном: в КНДР отреагировали

Президент Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня.

Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

"Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достич мира и процветания", — написал Трамп в письме лидеру КНДР.

Отказ от саммита Трамп объяснил "открытой враждебностью, проявленной КНДР в отношении США".

"Вы говорите о своем ядерном оружии. Да наше оружие настолько мощное, что я молюсь Господу, чтобы нам не пришлось его применить", - отметил президент США.

В то же время глава Белого дома отметил, что в будущем будет готов встретиться с северокорейским лидером.

В КНДР отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном и назвали это "полным неуважением".

В свою очередь глава России Владимир Путин заявил, что сожалеет о срыве встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1