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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном: в КНДР резко раскритиковали США

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В КНДР назвали отказ президента США Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном "ненадлежащим поступком".

Об этом написал глава МИД КНДР Ли Ен Хо на своей странице в Twitter заявив, что "открытое письмо", которое передали Ыну - это "полное неуважение".

"КНДР не жалела сил, чтобы показать добрую волю, включая уничтожение на этой неделе ядерного полигона Пунгэри", – написал Ли Ен Хо.

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"В КНДР сейчас глубокая ночь, поэтому заявление Ким Чен Ына по поводу высокомерной болтовни Дональда Трампа будет завтра", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по поводу срыва встречи между лидерами США и КНДР также высказался глава РФ Владимир Путин.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Ким Чен ЫнДональд Трамп
Место
Северная Корея
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