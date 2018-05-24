Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном: в КНДР резко раскритиковали США

В КНДР назвали отказ президента США Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном "ненадлежащим поступком".

Об этом написал глава МИД КНДР Ли Ен Хо на своей странице в Twitter заявив, что "открытое письмо", которое передали Ыну - это "полное неуважение".

"КНДР не жалела сил, чтобы показать добрую волю, включая уничтожение на этой неделе ядерного полигона Пунгэри", – написал Ли Ен Хо.

"В КНДР сейчас глубокая ночь, поэтому заявление Ким Чен Ына по поводу высокомерной болтовни Дональда Трампа будет завтра", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по поводу срыва встречи между лидерами США и КНДР также высказался глава РФ Владимир Путин.