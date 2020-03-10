Трамп отказался приехать к Путину на празднование юбилея Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Отказ в Кремле получили, однако ожидается прибытие делегации из Белого дома, в каком составе, пока неизвестно. Такое заявление сделал перед журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – сказал Песков.

Перед этим об отказе Трампа написало издание "Коммерсантъ". "При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве", – заверил источники в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся