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10 марта • обновлено в 13:45
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Трамп отказался приехать к Путину на празднование юбилея Победы

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Президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Отказ в Кремле получили, однако ожидается прибытие делегации из Белого дома, в каком составе, пока неизвестно. Такое заявление сделал перед журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – сказал Песков.

Трамп отказался приехать к Путину на празднование юбилея Победы

Перед этим об отказе Трампа написало издание "Коммерсантъ". "При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве", – заверил источники в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
День Победы
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
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Комментарии
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ну кто поедет к пуйло? какой то людоед вроде мугабе-возможно...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ещё одно доказательство того, что президенты к царям не ездят !
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украину собрался наверное
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2 из 5 ответов | показать все
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Стефанова, Всё просто, украинцы примирились с тем что СССР победил и 8 мая чтят память гитлера)
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, с кем примирения? С фaшистами, пришедшими вас не просто захватить, как Францию, например, а учтожить полностью? С бaндеровцам и, стрелявшими мирным жителям в спины? Ну что сказать, миритесь. Обнимай есть, целуйтесь. В таком случае, сложно вас людьми назвать. Вы существа без памяти
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