Трамп отказался приехать к Путину на празднование юбилея Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина.
Отказ в Кремле получили, однако ожидается прибытие делегации из Белого дома, в каком составе, пока неизвестно. Такое заявление сделал перед журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – сказал Песков.
Перед этим об отказе Трампа написало издание "Коммерсантъ". "При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве", – заверил источники в Кремле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента заявили, что Зеленский не получал официального приглашения на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года в России. Это подтвердил и Песков.
Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков обещал, что Зеленский получит свое приглашение.
А в Кремле заявили, что вряд ли пригласят президента Украины в Россию на торжества, посвященные 75-летию победы во Второй мировой войне после его слов о ее виновниках.
Напомним, Зеленский, находясь в Польше, заявил, что заговор тоталитарных режимов Сталина и Гитлера привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям.
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