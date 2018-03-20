Трамп отказался поздравлять Путина: появилась странная реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах от лидера США Дональда Трампа.

Как сообщает RT, по его словам, не стоит считать это недружественным шагом.

"Не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остаётся открыт для нормализации (там, где это нам интересно и необходимо) отношений с нашими американскими партнёрами", — сказал Песков.

Он добавил, что Путин получает много поздравлений от зарубежных лидеров.

"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе. Ну и третье: утро вечера мудренее", — добавил Песков.

Как сообщал "Обозреватель", вчера вечером стало известно, что Белый дом не будет поздравлять Путина с переизбранием главой государства.