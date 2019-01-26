Трамп остановил ''шатдаун'' в США, но не сдался: что теперь будет

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном прекращении "шатдауна" на три недели – до 15 февраля. Ранее документ согласовали Сенат и Палата представителей.

Он предусматривает финансирование работы правительства и некоторых федеральных учреждений. К окончанию его действия двухпартийная комиссия будет работать над пакетом законов по обеспечению безопасности на границе, сообщает The New York Times.

Сотрудникам правительства и федеральных учреждений, не получавших зарплату во время "шатдауна", сделают перечисления.

При этом Трамп не исключил, что после 15 февраля "шатдаун" может продолжиться.

"Если мы не получим честную сделку от Конгресса, правительство будет или закрыто 15 февраля вновь, или я буду использовать полномочия, предоставленные мне соответствии с законами и Конституцией США для решения этой чрезвычайной ситуации", – заявил он.

Демократы, по всей видимости, также не настроены на компромиссы.

"Президент подумал, что может сломать демократов, но он этого не сделал, и я надеюсь, что это урок для него", – сказал лидер демократов Сената Чак Шумер.

А спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: "Наше единство - наша сила. И это то, что может недооценить президент".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил Демократической партии поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за шатдаун на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности шатдауна за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 гг. Он сохранялся 21 день.

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