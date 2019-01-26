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Трамп остановил ''шатдаун'' в США, но не сдался: что теперь будет

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Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном прекращении "шатдауна" на три недели – до 15 февраля. Ранее документ согласовали Сенат и Палата представителей.

Он предусматривает финансирование работы правительства и некоторых федеральных учреждений. К окончанию его действия двухпартийная комиссия будет работать над пакетом законов по обеспечению безопасности на границе, сообщает The New York Times.

Сотрудникам правительства и федеральных учреждений, не получавших зарплату во время "шатдауна", сделают перечисления.

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При этом Трамп не исключил, что после 15 февраля "шатдаун" может продолжиться.

"Если мы не получим честную сделку от Конгресса, правительство будет или закрыто 15 февраля вновь, или я буду использовать полномочия, предоставленные мне соответствии с законами и Конституцией США для решения этой чрезвычайной ситуации", – заявил он.

Демократы, по всей видимости, также не настроены на компромиссы.

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"Президент подумал, что может сломать демократов, но он этого не сделал, и я надеюсь, что это урок для него", – сказал лидер демократов Сената Чак Шумер.

А спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: "Наше единство - наша сила. И это то, что может недооценить президент".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил Демократической партии поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

  • 22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

  • 10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

  • Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за шатдаун на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

  • Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности шатдауна за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 гг. Он сохранялся 21 день.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Парамп Трамп
Парамп Трамп
Украине "шатдаун" не выгоден-даже если Петро со своей бандой выконючит у Америки хоть шо-нибудь, то ни хрена не получит.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И как это отразится на украине))))))))))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Нужно же, как то гроши в Венесуэлу на "революцию" перечислить, да МОЩНЫЙ Дональд Кук в Черном море, без зарплаты долго плавать не будет, все уволятся к чертям )
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