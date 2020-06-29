Трамп оскандалился видео с расистским лозунгом о "белой власти"

Президент США Дональд Трамп поделился видео, на котором один из его сторонников скандировал лозунг "Белая власть".

Репост ролика американский глава сделал на странице в Twitter. Спустя четыре часа Трамп удалил пост, заявив, что фразу "white power" не слышал, передает АP.

Видео противостояния между сторонниками президента США и оппозицией было снято в пенсионном сообществе Флориды The Villageges. Противники Трампа при этом выкрикивали ругательства, используя ненормативную лексику.

Пост вызвал критику и демократов, и отдельных республиканцев. Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии, главный соперник действующего американского лидера Джо Байден осудил Трампа.

"Мы сражаемся за душу нации – и президент выбрал сторону. Но не заблуждайтесь: мы выиграем битву", – заявил Байден.

Как объяснили в Белом доме, Трамп распространил это видео, не прослушав его.

"Президент Трамп является большим поклонником The Villages. Он не слышал ни одного заявления, сделанного на видео. Он увидел огромный интерес со стороны многих его сторонников", – сказал сотрудник пресс-службы Белого дома Джадд Дир.

Отметим, фраза "Белая власть" – расистский лозунг, который часто используют радикальные белые националисты.

Ретвит видео. Скрин страницы Трампа в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что американский президент Дональд Трамп "игнорирует любые обвинения в адрес России".