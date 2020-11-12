Трамп опротестовал в суде результаты выборов в Мичигане, а в Джорджии вручную пересчитают голоса

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн, обвинив их в неправильном подсчете голосов на выборах.

Об этом сообщил Fox News. В иске сказано, что при обработке бюллетеней возражения республиканцев против некоторых были проигнорированы.

Среди обвинений указано, что доступ представителей Республиканской партии к процессу подсчета голосов "был физически и намеренно заблокировано должностными лицами" требованием соблюдать социальную дистанцию, а их оппонентам-демократам разрешали подходить ближе.

В жалобе приведены десятки показаний под присягой от республиканцев, которые утверждали, что в округе Уэйн с ними обращались не так корректно, как с демократами.

Также в иске сказано, что в некоторых случаях республиканским наблюдателям на выборах не разрешали входить в здание, где обрабатывали бюллетени. Кроме того, им отказывали во входе после того, как они уходили на обед, даже несмотря на то, что демократы передвигались свободно.

Офис Бенсона категорически отверг обвинения и заверил, чтобы выборы были честными и безопасными.

По оценке телеканала Fox News, Джо Байден получил в Мичигане 50,6% голосов, а его соперник, действующий президент США Дональд Трамп – 47,9%.

В то же время в штате Джорджия будет проведен полный пересчет голосов, отданных за Трампа и Байдена.

Об этом сообщил CNN. Соответствующее заявление сделал секретарь американского штата Брэд Раффенспергер. Пересчет будет ручным.

"Разница между кандидатами настолько незначительная, что потребуется полный пересчет вручную в каждом округе", – заявил Раффенспергер.

По его словам, такой шаг укрепит доверие к результатам выборов.

Заявление Раффенспергера было сделано после того, как он столкнулся с давлением штаба Трампа по пересчету голосов якобы в связи с нарушениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов, которые являются его соперниками на выборах, в попытках совершить манипуляции с голосами в нескольких ключевых штатах. В первую очередь, речь идет о Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.