Трамп оконфузился рассказом о несуществующей вакцине от СПИДа

Президент США Дональд Трамп отличился заявлением о несуществующей вакцине от СПИДа, пытаясь доказать возможности американских ученых разработать лекарство от COVID-19.

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Об этом он сказал во время выступления в Розовом саду Белого дома, сообщает The Hill (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам американского лидера, он общается на эту тему с учеными и докторами, и до конца года в стране уже будет успешная вакцина против нового типа коронавируса.

"Это люди – лучшие, самые умные, самые выдающиеся", – подчеркнул он.

Глава США также добавил, что именно "они придумали вакцину от СПИДа".

"СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут, принимая таблетки. Это невероятно", – похвалился Трамп.

При этом журналисты отмечают что, скорее всего, речь идет о предэкспозиционной или доконтактной профилактике ВИЧ: профилактическом приеме препаратов неинфицированными людьми, чтобы снизить риск возможного заражения. Известно, что такое лекарство чрезвычайно дорогое, его нужно принимать регулярно и по указанию врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США обнародовали предварительные результаты испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на мышах.