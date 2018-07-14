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Трамп оконфузился на встрече с Елизаветой II: опубликовано видео

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Президент США Дональд Трамп во время официального визита к королеве Великобритании Елизавете II нарушил сразу несколько правил этикета.

Так, на видеозаписи, опубликованной в YouTube на канале The Royal Family Channel, видно, что американский лидер сначала шел впереди королевы, а та пыталась его догнать. Позже он и вовсе преградил ей дорогу, к тому же, стал к монарху спиной.

Кроме того, Трамп прибыл на встречу в расстегнутом пиджаке, что считается неуважением, а приветствуя Елизавету II вместо поклона пожал ей руку.

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"Может кто-нибудь научить этого человека, чтобы он уважительно относился к более чем 90-летнему монарху, служившему, вероятно, всю свою жизнь?", - отметил один из пользователей в комментариях к видео.

Как писал OBOZREVATEL, ранее завуалированное послание Мелании Трамп вызвало скандал в сети.

Персоны
Елизавета IIДональд Трамп
Место
Великобритания
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