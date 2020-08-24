Трамп официально выдвинут на второй президентский срок

Марина Погорилко Мир 19:32, 24.08.2020 Обновлено: 19:42, 24.08.2020

Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок.

Соответствующее решение было принято на съезде партии, который состоялся в понедельник, 24 августа. Голосование происходило в прямом эфире.

Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре. Основным соперником действующего главы государства будет демократ Джо Байден.

Также на съезде 24 августа делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США. Основным оппонентом для него станет кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

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