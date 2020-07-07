Трамп официально уведомил о выходе из ВОЗ: в ООН назвали дату
Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о выходе государства из Всемирной организации здравоохранения.
Об этом во вторник, 7 июля, сообщил сенатор Боб Менендес на странице в Twitter. "Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", – написал он.
Как передает "Интерфакс-Украина", пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик подтвердил, что США накануне уведомили об этом руководство организации. Решение американской стороны вступит в силу 6 июля 2021 года.
Дюжаррик отметил, что США являются участником Устава ВОЗ с 21 июня 1948 года и включение страны в организацию было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения "с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из ВОЗ".
"Указанные условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение финансовых обязательств", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.
В ответ глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что борьбу с пандемией не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал Всемирную организацию здравоохранения после обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.
Позже Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
Также президент США пригрозил, что может вывести свою страну из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал США пересмотреть свое решение о прекращении финансирования организации.
В ответ Трамп направил письмо-ультиматум главе ВОЗ, в очередной рас угрожая прекратить финансирование ВОЗ из-за пандемии COVID-19.
В Европейском союзе заявили о поддержке Всемирной организации здравоохранения в ее усилиях по борьбе против пандемии коронавируса, в отличие от США.
Стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания в Госдепартаменте подразделения, функцией которого будет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний.