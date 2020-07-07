Трамп официально уведомил о выходе из ВОЗ: в ООН назвали дату

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о выходе государства из Всемирной организации здравоохранения.

Об этом во вторник, 7 июля, сообщил сенатор Боб Менендес на странице в Twitter. "Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", – написал он.

Как передает "Интерфакс-Украина", пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик подтвердил, что США накануне уведомили об этом руководство организации. Решение американской стороны вступит в силу 6 июля 2021 года.

Дюжаррик отметил, что США являются участником Устава ВОЗ с 21 июня 1948 года и включение страны в организацию было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения "с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из ВОЗ".

"Указанные условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение финансовых обязательств", – отметил он.

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