Трамп официально признал суверенитет Израиля над землями Сирии

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер подписал в понедельник, 25 марта, сообщает Reuters.

Этот документ закрепил заявление Трампа от 21 марта о том, что Соединенным Штатам пора "полностью признать" суверенитет Израиля над Голанами, которые были аннексированы в 1967 году после военных действий.

"Это играет ключевую стратегическую роль и имеет важное значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности", — сказал тогда Трамп.

Дональд Трамп

Отметим, позиция президента США вызвала волну возмущения в мире. Его заявление, в частности, раскритиковали в России, Турции, Германии и Сирии.

Кроме того, по мнению эксперта Украинского института будущего Илии Куса, подобное решение может стать первым шагом к поддержке США аннексии Россией украинского Крыма.

В ООН же заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

Как писал OBOZREVATEL, 25 марта израильские войска начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь мирных жителей.

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