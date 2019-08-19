Трамп официально подтвердил претензии на Гренландию: в Дании всполошились

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его интересовала покупка острова Гренландия у Дании.

Как сообщает Bloomberg, он интересовался покупкой острова: "Стратегически это интересно". При этом Трамп добавил, что данная тема – "не номер один в повестке дня".

Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты и Дания являются хорошими союзниками и никаких конфликтов по этому поводу не возникло.

"По сути, это крупная сделка с недвижимостью", – отметил американский лидер. По словам Трампа, владение Гренландией наносит ущерб Дании, она "теряет почти 700 млн долл в год".

Он не исключил, что может обсудить этот вопрос с датскими властями, если посетит страну на этой неделе.

Однако, премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже заявила, что никакие разговоры о продаже не будут вестись, передает DR. Чиновник посетила Гренландию, где встретилась с председателем национального правительства.

Фредериксен сообщила, что дискуссия о Гренландии является абсурдной: "Ким Кильсен (премьр-министр Гренландии – Ред.) явно дал понять, что Гренландия не продается, и поэтому разговор прекращается".

Дональд Трамп

Она добавила, что у Дании есть другие вопросы, которые хотелось бы обсудить с президентом США. В частности, разговор пойдет об условиях сотрудничества с США в Арктике.

Добавим, что ряд датских политиков и вовсе назвали произошедшее "шуткой".

"Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", – отметил представитель Датской народной партии Серен Есперсен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп начал говорить о возможной покупке острова Гренландия (Дания).

При этом в Дании взорвались возмущениями из-за новости о намерении президента США Дональда Трампа купить остров Гренландию.

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