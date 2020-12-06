Трамп объявил о начале вакцинации против COVID-19 в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал начало вакцинации населения против коронавируса уже со следующей недели.

Об этом он заявил 5 декабря, выступая в Вальдости, что в штате Джорджия. Трансляция доступна в Twitter-аккаунте команды еще действующего лидера страны.

"Она (вакцинация. – Ред.) Начнется на следующей неделе, мы начнем делать прививки", – заверил политик.

Напомним: еще 20 ноября американская компания Pfizer совместно с немецким партнером Biontech подали заявки для регистрации своей вакцины против корононавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Разработчики отметили, что готовы предоставить дозы инъекций в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.

Кроме этого, 1 декабря такую же заявку в FDA подала компания Moderna. Она тоже ожидает одобрения своей вакцины против COVID-19 для ее использования в срочном порядке.

В то же время недавно американский фармацевтический гигант Pfizer снизил свою первоначальную цель по распространению вакцины из-за препятствий в цепочке поставок. В компании признались, что до конца 2020 года смогут отгрузить лишь 50 миллионов доз с ранее заявленных 100 млн.

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