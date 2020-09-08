Трамп обвинил Пентагон в постоянных войнах и решился на кадровые перестановки перед выборами – СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон стремится развязывать войны по всему миру ради обогащения предприятий военно-промышленного комплекса с помощью новых контрактов.

Он также подчеркнул, что Америка постоянно ведет войны и не может выйти из них. Запись его выступления опубликовали в Twitter Белого дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не говорю, что военное командирование меня любит, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", – заявил американский лидер.

По его словам, отправлял американскую молодежь погибать "в этих сумасшедших бесконечных войнах", будучи у власти все время, его оппонент на предстоящих выборах на пост главы США Джозеф Байден.

Также Трамп высказал замечания к работе нынешнего министра обороны США Марка Эспера. Некоторые источники утверждают, что из-за этого его могут уволить в ближайшее время.

Отмечается, что президент уже определился с новым кандидатом на пост главы Пентагона – им может стать министр по делам ветеранов Роберт Уилки.

Как сообщает CNN, американский лидер несколько месяцев размышляет над увольнением Эспера. Ссылаясь на свои источники, СМИ пишет, что одни советники призывают Трампа сделать такой шаг до выборов 3 ноября 2020 года, другие же оговаривают от кадровых изменений во время президентской гонки.

Подчеркивается, что президент США уже встречался с Уилки в Белом доме и обсуждал вопрос назначения в Пентагон, где кандидат может стать временно исполняющим обязанности министра обороны.

При этом в самом в Пентагоне и Департаменте по делам ветеранов возможные кадровые изменения комментировать отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что остановить протесты и массовые беспорядки, которые возглавляют демократы в стране, возможно только при помощи силы.