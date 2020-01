"Охота на ведьм!" Трамп нашел нового "виновника" в отказе помогать Украине

Президент США Дональд Трамп в связи с обвинениями в рамках импичмента заявил, что его предшественник Барак Обама якобы отказал в помощи многим странам, в том числе и Украине.

Гневное заявление в сторону Демократической партии он оставил на своей странице в Twitter в четверг, 23 января.

"Демократы и хитрый Шифф, чья презентация в Сенате была наполнена ложью и искажениями, отказываются признать, что администрация Обамы отказала в помощи многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику. Охота на ведьм!" – высказался Трамп.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt!