Трамп обвинил демократов в манипуляциях с голосами и будет добиваться пересчета

Президент США представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов, которые являются его соперниками на выборах, в попытках совершить манипуляции с голосами в нескольких ключевых штатах.

Трамп в Twitter заявил, что голоса за Байдена находятся по всей стране, в том числе в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. По его словам, это плохо для США.

Голоса за Байдена находят во всех штатах Скриншот

Президент отметил, что "они" прилагают все усилия, чтобы его отрыв в 500 тысяч в Пенсильвании исчез. Такая же ситуация, сказал он, и в Мичигане.

Трамп пожаловался на демократов Скриншот

Кроме того штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине.

В Висконсине Байден вырвался вперед с минимальной разницей с Трампом. Там обработно уже 99%. Лидирует Байден с отрывом 0,6%.

В Мичигане подсчитано 95% голосов, Байден опережает Трампа на 0,7%.

В Пенсильвании по итогам подсчета 80% лидирует Трамп с существенным отрывом в 8,2%.

Как писал OBOZREVATEL, по результатам предварительного подсчета голосов на президентских выборах в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден может победить действующего президента, представителя Республиканской партии, Дональда Трампа. Разрыв между ними обеими буквально в 2%, но в пользу Байдена. Несмотря на то, что точного результата пока нет, Трамп уже провозгласил себя победителем гонки.